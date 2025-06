Mimi bangt nicht nur um ihre Karriere, sie fühlt sich zum ersten Mal in ihrem Leben auch diskriminiert. Die junge Frau hat einen seltenen Gendefekt, kann nur schwer laufen – und schafft es nicht mehr ins Büro. Deswegen will sie ihre Garage in ein barrierefreies Büro umbauen. Doch das Bauamt verhindert ihr Vorhaben. Experten halten diese Entscheidung für fragwürdig. Welche Lösung bleibt ihr jetzt? Die ganze Story jetzt bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube News der hessenschau.