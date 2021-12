Neue Ausstellung zeigt Frankfurts Wandel in der NS-Zeit | hessenschau – DAS THEMA

Liberal und weltoffen, mit einem besonders hohen Anteil jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dieses Bild Frankfurts änderte sich nicht erst mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Schon zuvor kippte die Stimmung. Mit der Ausstellung „Eine Stadt macht mit“ zeigt das Historische Museum Frankfurt eindrucksvoll, wie sich die Mainmetropole den Nazis andiente und entsprechend der NS-Ideologie umstrukturierte. Besucher können aber noch mehr erleben: Im Stadtlabor haben sich 38 Frankfurter Bürgerinnen und Bürger auf die Suche nach Spuren der NS-Zeit in der Gegenwart gemacht. Zu ihren Entdeckungen und Erfahrungen gehören auch die eigene Familiengeschichte. Das Junge Museum wiederum gibt mit der Ausstellung "Nachgefragt" für Kinder ab zehn Jahren Einblick in das damalige Alltags- und Familienleben. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) meint, dass man auch die Gefahren und die Gefährdung zeigen muss, um zu gewährleisten, dass so etwas nie wieder passiert.