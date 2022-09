Im Sommer 2015 war die Queen zum letzten Mal in Hessen. Ihren Besuch im Frankfurter Römer bejubelten damals rund 5500 Menschen, die den ganzen Tag auf dem Römerberg ausgeharrt hatten, um sie zu sehen. Adelsexperte und Moderator Holger Weinert spricht mit uns über das exclusive Dinner, zu dem er damals im Römer geladen war: „Eine nette,.ältere Dame, wie von nebenan“. Die Queen und ihr Mann, Prinz Philip, kamen immer gern nach Hessen. Nicht nur weil die Mutter Prinz Philips zum Adelsgeschlecht der von Hessens gehört, die in Südhessen leben. Auch ihr Großneffe Donatus ist ein „von Hessen“. Prinz Philip hat darüber hinaus auch familiäre Bezüge ins nordhessische Battenberg. Hessen nimmt Abschied mit den Worten von Paddington Bear: „Thank you for everything Ma´am“ – Danke für alles!