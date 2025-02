Said Etris Hashemi verlor seinen Bruder und Freunde beim Attentat in Hanau

Vor fünf Jahren, am 19. Februar 2020, erschießt ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Said Etris Hashemi überlebt schwerverletzt – Sein Bruder stirbt direkt neben ihm. Heute gibt es wieder viele Gedenkveranstaltungen in Deutschland. hessenschau DAS THEMA spricht mit Said Etris Hashemi über sein Leben danach und wie er die momentane politische Situation in Deutschland sieht.