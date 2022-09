Wie teuer ist eigentlich mittlerweile das Brot bei eurem Bäcker? Ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, dass die Preisexplosionen an den Bäckereien nicht einfach so vorbeigehen. Einige Bäcker in Hessen sind deshalb kreativ geworden, denn sie wollen, dass sich ihre Kunden und Kundinnen das Brot in einer Handwerksbäckerei auch weiter leisten können. Außerdem ist auch die Angst da, dass sie die Kundschaft an Discounter verlieren. Um ihr Brot noch einigermaßen günstig anbieten zu können, haben jetzt einige Bäckereien das „Inflationsbrot“ und die „Brotpreisbremse“ im Angebot.