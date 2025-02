Erinnert ihr euch noch an studiVZ? Das soziale Netzwerk, das es noch vor Facebook in Deutschland gab? Teilweise waren rund 17 Millionen Leute in den VZ-Netzwerken registriert. Das Berliner Start-Up wächst in den Nullerjahren zum größten sozialen Netzwerk Deutschlands. Das passt dem US-Konkurrenten gar nicht. Facebook bietet den studiVZ-Gründern einen der größten Deals aller Zeiten an. Zum ersten Mal erzählt der Kasseler StudiVZ-Gründer Ehssan Dariani über den irren Aufstieg und den dramatischen Fall von studiVZ. Warum er heute 2-facher Milliardär hätte sein können, es aber nicht ist, jetzt Bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.