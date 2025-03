Seit mittlerweile vier Tagen ist Pawlos aus der Nähe von Weilburg in Hessen verschwunden. Über 600 Einsatzkräfte haben in der Stadt und Umgebung „jeden Stein umgedreht“, wie die Polizei sagt, um das Kind mit Autismus zu finden. Die Suche nach dem Sechsjährigen ist ein Kraftakt. Heute wird zum ersten Mal auch mit Tauchern in der Lahn gesucht. Außerdem ist in den sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht. Eine neue Spur?