Apfelwein ist für die Hessen so viel mehr als nur ein Getränk. In fast jeder Lebenslage kommt er wie gerufen. In der Apfelweinwirtschaft sowieso, aber auch auf Mallorca am Ballermann oder bei der Taufe. Ebbelwoi ist aber nicht nur ein Getränk, nein es ist Kultur! Das sagt ja sogar die UNESCO und hat den Äppler schon vor einiger Zeit zum immateriellen Kulturgut ernannt. Am Welt-Apfelwein-Tag schauen wir in DAS THEMA für euch auf der Hessen liebstes Getränk.