Warum ein Besuch in der Drip-Bar schädlich sein kann

Ein Vitamin-Boost kann im Herbst nicht schaden. Doch statt zur Extraportion Obst oder Gemüse greifen einige lieber zur Nadel. Per Infusion lassen sich jetzt immer mehr Menschen mit Aminosäuren, Vitaminen und Co. versorgen. In den sogenannten Drip-Bars.