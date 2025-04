Sie sind spurlos verschwunden. Eltern, Polizei und Bevölkerung suchen tage-, wochen- oder monatelang nach ihnen. Oft ohne Erfolg. So wie nach Aref aus Witzenhausen, von dem seit rund 10 Jahren jede Spur fehlt. Oder Pawlos aus Weilburg. Nach ihm wird seit gut drei Wochen gesucht, mit Hundestaffeln, Sonarbooten und sogar einem Eurofighter. Eltern und Freunde bleiben verzweifelt zurück, wissen nicht, was geschehen ist. Sind sie weggelaufen, entführt oder vielleicht sogar ermordet worden? Bei den sechsjährigen Brüdern Yosof und Mostafa aus Wolfhagen liegt die Vermutung nahe: Der eigene Vater könnte sie entführt haben. Auch von ihnen fehlt jede Spur. Rund 80.000 Kinder werden in Deutschland jedes Jahr vermisst gemeldet. Hessenschau Das Thema zeigt wer sie sind, was mit den meisten von ihnen geschieht und warum manche von ihnen für immer verschwunden bleiben.