Immer wieder brennt es auf Entsorgungsbetrieben. Manchmal sogar mehrmals die Woche. Heute gab es sogar gleichzeitig in Wächtersbach und Großkrotzenburg Feuer. Zeitweise war die Rauchentwicklung so groß, dass sogar der Bahnverkehr lahmgelegt wurde. Wieso es immer wieder in Entsorgungsbetrieben brennt und alles was ihr wissen müsst: Heute bei hessenschau I DAS THEMA