Im aktuellen Bundestagswahlkampf geht es viel um Migrationspolitik, konkret um Abschiebungen. Das sorgt bei denen, die sich angesprochen fühlen, für ein ganz schreckliches Gefühl: Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn sie zurück müssten in ihre Herkunftsländer, was bedeutet das für uns in Hessen? Was heißt das für die Altenpflege? Wir waren im Altenzentrum an der Rosenhöhe in Darmstadt. Dort haben die Bewohnerinnen und Bewohner für ihre Pflegekräfte demonstriert. Außerdem sprechen wir in DAS THEMA mit Aysu. Die 18-jährige wollte eine Ausbildung zur Altenpflegehilfskraft beginnen, hatte bereits den Ausbildungsplatz in Aussicht und wurde von der Abschiebung überrascht. Jetzt ist sie wieder in Aserbaidschan, dem Ort, an dem sie mit 13 Jahren zwangsverheiratet werden sollte.