Die Löwen Frankfurt um Kapitän Max Faber fiebern dem Finale gegen Ravensburg entgegen. Das Team fliegt geradezu durch die Saison und ließ sich durch Nebenschauplätze nicht ablenken. Nun aber wartet der Angstgegner.

Videobeitrag Video Löwen sehnen sich nach dem Aufstieg Video Die Fans der Löwen wollen den Aufstieg. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Max Faber spielt seit 2017 bei den Löwen Frankfurt. Seine Zeit am Main scheint nun auf die entscheidenden Spiele im Jahr 2022 zusammen zu schnurren: "Wir arbeiten seit vier Jahren für diesen Traum", sagt er dem hr-sport. Der Kapitän steht mit seinem Team im DEL2-Finale, das am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Ravensburg Towerstars beginnt.

Die Löwen erwarten ein ausverkauftes Haus mit bis zu 7.000 Fans bei jedem Heimspiel. "Ein paar Jungs haben schon geschaut, ob wir noch extra Tickets kaufen können. Es wollen alle kommen und es gibt kaum noch Karten", so Faber.

Lizenzantrag trotz finanzieller Nackenschläge

Die Voraussetzungen sind ideal: Das Team gewann die Hauptrunde und benötigte auch in den Play-offs nur acht Partien bis in die Endspiel-Serie. Franz-David Fritzmeier, der Sportdirektor, sagt: "Wir müssen den Flow der vergangenen Wochen mit den beiden Sweeps mitnehmen. Wir haben die einmalige Chance, diesen großen Club nach langer Zeit in die DEL zurückzubringen. Die Spieler können zu Legenden werden."

Audiobeitrag Audio Löwen vor dem Finale gegen Ravensburg Audio Die Löwen Frankfurt bejubeln den Sieg gegen Heilbronn. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nicht nur sportlich, sondern auch hinter den Kulissen liegt ein hartes Stück Arbeit hinter den Löwen: Erst die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, dann die Trennung vo einem russischen Sponsor haben für starke finanzielle Einbußen gesorgt. "Das waren natürlich harte Schläge, die man erst einmal verkraften muss. Wir brauchen die Unterstützung, um die DEL wirtschaftlich realisieren zu können", so Fritzmeier. Da erscheint es als große Leistung, dass sich die Frankfurter überhaupt um die Lizenz für die höchste Spielklasse bewerben können.

Mit voller Hütte gegen den "Angstgegner"

Zuvor aber müssen sie erst einmal Ravensburg schlagen - und die Towerstars waren in der Hauptrunde schon ein echter Angstgegner. Alle vier Partien gegen die Löwen konnten sie seinerzeit für sich entscheiden. Kapitän Faber entgegnet dieser Statistik aber mit Entschlossenheit: "Es fängt von null an und Ravensburg muss bereit sein."

Der entscheidende Unterschied zur Hauptrunde könnte ohnehin die Unterstützung von den Rängen sein. "Es ist deutschlandweit bekannt: Wenn du in Frankfurt reinkommst, ist es unfassbar schwer für den Gegner", so Sportdirektor Fritzmeier. "Von dieser Atmosphäre müssen wir uns einfach tragen lassen."