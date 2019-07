Ein Mann hat in einer Asylbewerberunterkunft in Weilburg mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und diese schwer verletzt.

Die 24-Jährige schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie wurde in eine Klinik geflogen. Ihr 32 Jahre alter Ehemann wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.