Auf dem Messplatz in Darmstadt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Stadt besteht keine Gefahr für die Anwohner.

Die Bombe habe der Kampfmittelräumdienst bei einer systematischen Routinesuche entdeckt, teilte die Stadt Darmstadt am Dienstagabend mit. Genauere Angaben zur Größe machte sie nicht. Nach Polizeiangaben handelt es sich aber um eine "größere Bombe", die entschärft werden muss.

Die Gegend um den Messplatz in der nördlichen Innenstadt ist weiträumig abgesperrt. Einsatzkräfte seien dort und sicherten die Fundstelle. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine Entschärfung der Bombe. Von der Bombe gehe für die Anwohner keine akute Gefahr aus, teilte die Stadtverwaltung mit. Weitere Details gab sie nicht bekannt.

Bombenentschärfung voraussichtlich am Freitag

Nach hr-Informationen soll die Bombe am Freitag entschärft werden. Dann werden auch Gebäude geräumt werden müssen. Die Stadt Darmstadt will am Mittwoch in einer Pressekonferenz über die Bombenentschärfung informieren. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich um den Messplatz zu meiden.

Der Messplatz befindet sich in der Nähe des Bürgerparks Nord. Auf ihm finden die Frühjahrs- und Herbstmesse statt. Ansonsten wird das Gelände als Parkplatz genutzt. Die Stadt plant auf dem Gelände die Entwicklung eines Quartiers mit Wohnungen, Gewerbe und einer Kita.

Sendung: hr-iNFO, 10.03.2020, 22 Uhr