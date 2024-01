Wintersport in Willingen

Wintersport in Willingen Bild © Skigebiet Willingen

Schneehöhen in Hessen

Wo liegt Schnee in Hessen? Alle Schneehöhen auf Pisten und Loipen in den Skiregionen - hier finden Sie den aktuellen Schneebericht.

Upland

Schneehöhe Willingen: 20 cm (Kunstschnee)

Rodeln auf Schnee ist nicht mehr möglich, an den beiden geöffneten Skiliftanlagen ist nur noch Skifahren möglich.

Loipen: geschlossen

Schneewandern möglich, Sommerrodelbahn von 10.00 bis 16.30 Uhr

(Stand: 02. Januar)

Mehr: www.skigebiet-willingen.de

Rhön

Schneehöhe Wasserkuppe: 0 cm

Lifte: geschlossen

Mehr: www.ski-und-rodelarena-wasserkuppe.de/

Zuckerfeld: 0 cm

Lifte: geschlossen

https://zuckerfeld.de/

Loipen: alle geschlossen

Mehr: www.loipenpark.de

(Stand: 02. Januar)

Meißner

Schneehöhe Hoher Meißner: Reste

Lifte: geschlossen

Loipen: geschlossen

Winterwanderweg: beschildert & offen

https://www.naturparkfrauholle.land/linkes-menue/schneebericht

(Stand: 25. Dezember)

Taunus

Schneehöhe Kleiner Feldberg: 5 cm

Oberreifenberg: 0 am

Taunus-Infozentrum (Hohemark): 0 cm

Lifte: kein Liftbetrieb

Loipen: nicht präpariert

www.taunus.info

(Stand: 8. Dezember)

Vogelsberg

Schneehöhe Taufstein: k.A.

Schneehöhe Hoherodskopf: 0 cm

Lifte: geschlossen

Loipen: geschlossen

Schneehöhe Herchenh.Höhe: 15 cm

Lifte: geschlossen Loipen: 0

www.schotten.de

www.ski-und-rodelarena-hoherodskopf.de

www.skilift-herchenhain.de

(Stand: 20. Dezember)

Lahn-Dill-Bergland

Schneehöhe Hohenahr/Hohensolms: k.A.

Förderband Rodelhang: geschlossen

www.skilift-hohenahr.de

Eichholzkopf/Ewersbach: bis 0 cm

Skilift: geschlossen

Loipe: 0 gespurt

www.skiclub-ewersbach.de

(Stand: 02. Januar)

Odenwald

Schneehöhe Beerfelden: k.A.

Lift: nicht in Betrieb

www.skilift-beerfelden.de

Schneehöhe Absteinach-Mackenheim: k.A.

Lift: nicht in Betrieb. Loipen: nicht in Betrieb

www.skiclub-moerlenbach.de/skilift

(Stand: 02. Januar)