Auf einen durchwachsenen Vatertag folgt ein verregneter Muttertag: Am Sonntag ist die kurze Schönwetter-Phase wieder vorbei, Ausflüge an den Badesee müssen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

So geht Gleichberechtigung auf Petrus-Art: Nachdem die traditionellen Vatertags-Wanderungen am Donnerstag vielerorts ins Wasser gefallen sind, durchkreuzt der Wettergott auch Pläne zum Muttertags-Brunchen im Freien. "Es wird sehr durchwachsen", prognostiziert hr-Wetterexperte Tim Staeger. Das Sonntagswetter besteht aus Schauern, Regen und im Laufe des Tages auch aus Gewittern. Aktivitäten unter freiem Himmel? Am besten alle schon am Samstag erledigen.

Erst Regen, dann Gewitter

Der Beginn des Wochenendes lockt alle Hessen noch runter vom Sofa. Es wird im ganzen Bundesland richtig sommerlich. "Wir erwarten Temperaturen von bis zu 27 Grad", so Staeger. In der Nacht zu Sonntag ist es dann jedoch vorbei mit Sommer, Sonne, Sonnenschein.

Mit 25 Grad an der Bergstraße und knapp 20 Grad in Nordhessen bleibt es zwar zunächst weitgehend mild, es wird aber richtig ungemütlich. "Die Störung des guten Wetters geht schon vormittags los." Gebietsweise wird es kräftig regnen, trockene Ausnahmen gibt es nicht.

Schuld am Wetterumschwung ist ein Tiefdruckgebiet, das vom Atlantik in Richtung Deutschland zieht und erneut auch für vollgelaufene Keller sorgen könnte. "Am Abend kann es unwetterartige Gewitter geben, es droht Ungemach", warnt Staeger. Je wärmer es ist, desto heftiger werden Blitz und Donner ausfallen. Temperatursturz inklusive. "Es wird stark abkühlen, da kommt eine breite Unwetterfront." Mancherorts wackelt selbst die Zehn-Grad-Marke bedenklich, Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

Der Sommer ist erst einmal vorbei

Auch der Wochenbeginn lädt nicht zu längeren Aufenthalten an der frischen Luft. "Es bleibt eher durchwachsen", so Staeger. Heißt: Am Montag überwiegen Wolken und Regen, die Temperaturen pendeln sich im unteren zweistelligen Bereich ein. Der Trend verspricht nichts Gutes. "Freitag und Samstag hat der Sommer noch einmal ein Zwischenhoch. Danach ist das Eitel-Sonnenschein-Wetter erst einmal passé." Für Väter und Mütter gleichermaßen.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 11.05.18, 19.15 Uhr