In der Nacht zum Mittwoch wird es nochmal richtig kalt. Bild © Heiko Bäumner

Hessen kratzt am Kälte-Rekord

In der Nacht zum Mittwoch wird es in Teilen Hessens bitterkalt, Tiefstwerte bis zu -23 Grad inklusive. Bis zum Kälte-Rekord - immerhin mehr als ein halbes Jahrhundert alt - ist es nicht mehr weit. Und: In den nächsten Tagen wird es nicht wirklich besser.

Auf Hessen wartet die kälteste Nacht des Jahres. Wie die hr-Wetterexperten mitteilten, kann es in Nord- und Osthessen zu Tiefstwerten von bis zu -23 Grad kommen. Der hessische Kälte-Rekord, aufgestellt am 2. Februar 1956, ist da lediglich wenige Minusgrade entfernt: -26,3 Grad wurden damals in Lorch (Rheingau-Taunus) gemessen. Könnte dieser sogar gebrochen werden?

"Es ist nicht hunderprozentig auszuschließen, aber nicht sehr wahrscheinlich", erklärt hr-Meteorologe Niko Renkosik. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden bis zu -21 Grad gemessen, die Nacht zum Mittwoch setzt jetzt noch einen drauf. Und auch wenn der Kälte-Rekord wohl nicht fällt: Eisig kalt mit zweistelligen Minusgraden bleibt es auch bis zum Ende der Woche.

Es bleibt auch tagsüber frostig

Da es auch tagsüber sehr kühl bleibt, besteht keine größere Gefahr von Blitzeis. "Ob es dann -10 oder -20 Grad sind, ist unerheblich", sagt Renkosik. Vorsicht ist auf den hessischen Straßen natürlich dennoch geboten. Milder als -10 Grad ist die Tiefsttemperatur nämlich nirgendwo in Hessen.

Schnee und Eisglätte hatten viele Fahrer bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A4 in Osthessen gefangen gehalten, nachdem es dort durch Schnee, Glätte und querstehende Laster zu einem langen Stau gekommen war. Auch auf der A7 herrschte ein Verkehrschaos.

Nahverkehr in Kassel eingestellt

Wegen des Wintereinbruchs müssen sich Bahnpendler und andere Reisende in Hessen weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Besonders betroffen ist dabei Kassel: Der viele Neuschnee hat den dortigen Hauptbahnhof in die Knie gezwungen, bis Mittwoch bleibt dieser gesperrt. Auch der komplette Nahverkehr ist in der Stadt mittlerweile eingestellt. Alle Busse, Straßenbahnen und RegioTrams könnten voraussichtlich erst am Freitag den Betrieb wieder aufnehmen.

Weitere Informationen Hilfe für Wohnunslose bei Kälte und Schnee Wer wohnunsglose Menschen sieht, die draußen übernachten müssen, sollte diejenigen ansprechen und fragen, ob sie Hilfe brauchen. In Frankfurt kann der Kältebus informiert werden unter der Nummer 069/431414 oder die städtische Hotline 069/212-70070 für soziale Notlagen, die rund um die Uhr besetzt ist. In Kassel ist die Einrichtung Panama erreichbar unter der Nummer 0561/ 7073830. Ansonsten kann die Polizei helfen unter der 110, in Notfällen die 112. Ende der weiteren Informationen

