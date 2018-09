Der Jahrhundertsommer ist vorbei, der Herbst startet durch. Er liefert Schülern kein Alibi fürs Drinbleiben.

Wer seine Sprösslinge gerne mit traditionellen Lebensweisheiten triezt, hat in den kommenden Tagen viele Gelegenheiten dazu. Sollte Ihr Nachwuchs die am Freitag beginnenden Ferien wieder einmal nur für Playstation und Chillen nutzen wollen, schicken Sie ihn ohne schlechtes Gewissen einfach vor die Tür. Sagen Sie dabei Dinge wie: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung" und verweisen Sie mit erhobenem Zeigefinger auf den tollen Herbst.

Nachts wird es richtig kalt

"Es wird zwar etwas kälter, Regen gibt es aber nur vereinzelt. Man kann definitiv nach draußen gehen", fasst hr-Wetterexperte Tim Staeger die kommenden Tage zusammen. Decke, Couch und heißer Kakao sind zwar verlockend, gegen Kastanien sammeln unter freiem Himmel spricht - aus meteorologischer Sicht- aber auch nichts. Nur von ausgedehnten Nachtwanderungen bei unzureichender Körperdämmung ist abzuraten.

Sobald die Sonne weg ist, drohen nämlich Boden- und Luftfrost. Das eine wird auf fünf Zentimetern, das andere in zwei Metern Höhe gemessen, wie Staeger erklärt. Beides eint die ungemütliche Temperatur: unter null Grad Celsius. Zum Frösteln neigende Menschen sollten sich bei solch schattigen Bedingungen nur noch bedingt im Freien aufhalten, Pflanzen müssen langsam wieder von Balkon oder Terrasse ins Wohnzimmer oder den Wintergarten umziehen.

Besonders anfällig für nächtliche Eisbildung auf Windschutzscheiben sind sogenannte Muldenlagen wie Sontra (Werra-Meißner) oder Gilserberg (Schwalm-Eder).

Das Wochenende wird freundlich

Tagsüber sieht es dann aber wieder deutlich freundlicher aus. Während es am Freitag im Laufe des Tages noch größere Wolkenfelder gibt und es vereinzelt auch regnet, wird das Wochenende weitgehend trocken. Die richtig warmen Zeiten sind zwar vorbei, bei zehn bis 16 Grad am Samstag und 15 bis 20 Grad am Sonntag lässt es aushalten. "Wir gehen einen weiteren Schritt in Richtung Herbst, einen Wettersturz wie am vergangenen Wochenende gibt es aber nicht."

Und auch die Tendenz für die kommende Woche ist erst einmal positiv. Auf einen noch etwas wechselhaften Montag folgt eine stetige Verbesserung zur Wochenmitte und immer wieder Sonnenschein. Die Trockenheit des Rekordsommers hält auch zu Beginn des Oktobers weiter an, heftige Regenfälle bleiben vorerst aus.

Folgt auf die Hitze der vergangenen Monate also ein goldener Herbst? "Das lässt sich noch nicht abschließend sagen", so Staeger. "Es ist aber nicht unwahrscheinlich." Ob das Hessens Schüler jetzt freut oder ärgert, darf jeder selbst entscheiden.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 28.09.2018, 19.15 Uhr