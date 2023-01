Ansturm auf die hessischen Wintersportregionen: Auch am Sonntag herrscht großer Andrang an den Liften. Vielerorts waren die Parkplätze schon am Vormittag alle besetzt.

Schneehöhen von bis zu 50 Zentimetern lockten auch am Sonntag viele Freizeitsportler in die höheren Berglagen. An der Wasserkuppe wurden bereits am Vormittag die Parkplätze knapp, wie die Polizei in Hilders (Fulda) berichtete. "Wir rechnen damit, dass um die Mittagszeit die Kapazitätsgrenzen erreicht werden", sagte eine Sprecherin. Sie riet dazu, zur Anfahrt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Ähnlich ist die Lage am Hoherodskopf (Vogelsberg). Auch dort riet die Polizei dazu, nicht mehr mit dem Auto anzureisen. In Kürze rechne man damit, die Zufahrtsstraßen zu den Parkflächen der Hochlagen sperren zu müssen. In den unteren Bereichen seien dagegen noch genügend Parkmöglichkeiten vorhanden.

"Nur noch vereinzelte Parkplätze"

Auch in Willingen (Waldeck-Frankenberg) wird der Platz knapper. "Wir haben noch vereinzelte Parkplätze", meldet der Betreiber der Ettelsberg-Seilbahn. Die Schneehöhe betrage rund 50 Zentimeter. Damit das so bleibt, sollen über Nacht die Schneekanonen angeworfen werden.

Im Hochtaunuskreis müssen sich die Besucher schon seit Samstag zu Fuß auf den Weg zu den höheren Lagen machen: Die Zufahrten zum Feldberggipfel sind das gesamte Wochenende gesperrt.

Videobeitrag Video Ski und Rodel endlich gut Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen