Der hessische Sommer 2018 ist schon jetzt historisch warm. Ein Ende der Herrlichkeit ist nicht in Sicht, am Samstag könnte der Weg in die Geschichtsbücher allerdings von heftigen Gewittern gestört werden.

Falls Sie in den nächsten Tagen an der Eisdiele oder im Schwimmbad in unangenehmen Smalltalk verwickelt werden, seien Sie beruhigt: Das Gesprächsthema "Wetter" ist im Juli 2018 absolut in Ordnung und kann mit ein wenig unnützem Wissen sogar richtig spannend werden. Wie das? Halten Sie Bleistift und ein Stück Papier bereit und notieren Sie die nachfolgenden Statistiken.

Spoiler: Der hessische Sommer schickt sich an, der heißeste aller Zeiten zu werden. "Auf dem Weg in ewige die Top fünf ist er auf alle Fälle", prognostiziert hr-Wetterexperte Marcel Herber.

Schon 55 Sommertage

Nicht einmal einen Monat nach dem kalendarischen Sommerbeginn am 21. Juni wurde der Durchschnitt an Sommertagen und sogenannten heißen Tagen schon deutlich überschritten. In Frankfurt kletterte das Quecksilber im kompletten Jahr bereits 55 Mal über die von Meteorologen festgelegte Sommergrenze von 25 Grad Celsius, 13 Mal wurde sogar die als "heiß" eingestufte 30-Grad-Marke geknackt. Zum Vergleich: Der Mittelwert liegt bei 50 Sommer- und elf heißen Tagen. "Hessen ist auf Rekordkurs", so Herber.

Weitere Informationen Mehrere Brände wegen Trockenheit Das schöne Wetter hat auch schlechte Seiten: Auch am Donnerstag brachen in Hessen wieder mehrere hitzebedingte Feuer aus. Zwischen Steinbach (Hochtaunus) und Eschborn (Main-Taunus) brannte ein rund 35.000 Quadratmeter großes Feld. In Grebenau (Vogelsberg), Haiger (Lahn-Dill) und Todenhausen (Marburg-Biedenkopf) kam es zu Flächen- und Waldbränden. Ende der weiteren Informationen

Bis zum schweißtreibendsten Sommer 2003, als insgesamt 96 Mal alle Bedingungen für Hitzefrei erfüllt wurden, liegt zwar noch etwas Arbeit vor dem hessischen Wettergott. Bis zum offiziellen Herbstbeginn am 23. September könnten aber auch noch einige sonnige Tage zusammenkommen, wie auch Herber vorrechnet. Schon der Freitag, an dem es in südlichen Gefilden und dem Rhein-Main-Gebiet bis zu 33 Grad warm werden kann, wird die Statistik weiter verbessern.

Am Samstag drohen Blitz und Donner

Wo Sonne ist, da ist allerdings auch Schatten. "Am Samstag kommt es zu einer kleinen Störung", warnt Herber vor zu viel sommerlicher Euphorie. Nach zunehmender Bewölkung am Freitagabend könnte es zum Beginn des Wochenendes zu teils heftigen Schauern und Gewittern kommen. Besonders gefährdet: Südhessen und die Region um Frankfurt. "Ein Tief aus Frankreich lässt die Temperaturen auf 22 bis 29 Grad absinken", so Herber.

Schon am Sonntag können Schal und Jacke aber wieder in den Schrank gepackt werden. "Die kommenden Tage werden dann wieder heiß und sonnig", verspricht der Experte. Spätestens ab Montag gibt die hessische Hitze dann wieder Vollgas, es geht schließlich um Rekorde.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 19.07.2018, 19.15 Uhr