Gemütliches Biertrinken wird am Donnerstag schwierig.

Gemütliches Biertrinken wird am Donnerstag schwierig. Bild © picture-alliance/dpa

Regen und Temperatursturz am Vatertag

Schlechte Nachrichten für alle Bollerwagen-Piloten: Die traditionellen Wanderungen an Christi Himmelfahrt drohen ins Wasser zu fallen. Sobald der Vatertags-Kater einsetzt, wird das Wetter aber wieder besser.

Die Planungen für die Vatertags-Ausflüge müssen noch einmal überdacht werden: Funktionsjacke statt Motto-Shirt, festes Schuhwerk statt Flipflops. Und die Bollerwagen sollten neben den üblichen Naschereien am besten auch mit Regenreifen bestückt werden.

Der Sommer macht am Donnerstag nämlich das, was die meisten Arbeitnehmer auch tun: Er nimmt sich eine Pause. "Petrus hat dieses Jahr leider ein sehr schlechtes Timing", bringt es hr-Wetterexperte Tim Staeger auf den Punkt. An Christi Himmelfahrt wird das Wetter schlecht. Ausgerechnet.

Temperatur stürzt um rund zehn Grad ab

Nachdem der ganze Dienstag und die erste Tageshälfte des Mittwochs noch zum ausführlichen Sonnenbaden und Eisessen einladen, beginnt der Wetterumschwung quasi mit Feierabend. "Am Mittwoch-Nachmittag geht es langsam mit Wolken und einzelnen Schauern los", so Staeger. Pünktlich mit Beginn des Feiertags ist vom Sommer dann nichts mehr übrig.

Es regnet im ganzen Bundesland, die Temperaturen stürzen von 28 Grad auf maximal 20 im Süden und bis zu 13 Grad im Norden. "Das Bilderbuch-Wetter ist dann vorbei."

Der Spielverderber für alle fröhlichen Wanderfreunde ist kühlere Luft vom Atlantik, die es sich auf breiter Front über Hessen gemütlich macht. Ausnahmen wie die sonst gerne verschonten Gebiete an der Bergstraße oder rund um Frankfurt gibt es dieses Mal nicht. "Er wird auf jeden Fall regnen. Und das in ganz Hessen", so Staeger. "Es gibt einen großräumigen Klimawechsel."

Das Wetter ist also so wie die oft zum Abschluss großer Vatertags-Happenings verzehrten Steaks: komplett durchwachsen.

Es gibt kein schlechtes Wetter...

Bereits fest im Terminplan stehende Aktivitäten im Freien müssten deshalb nicht abgesagt werden, so Staeger. Hin und wieder werde auch der Regen mal eine Verschnaufpause einlegen. "Die Chance, komplett trocken zu bleiben, gibt es allerdings nicht." Wetterfeste Kleidung, lieber ein Kleidungsstück mehr als weniger und vielleicht das eine oder andere gemütsaufhellende Getränk. Dann könnte auch dieser Vatertag ein Erfolg werden.

Die Belohnung für alle wetterresistenten Hessen wartet am Abend und den nächsten Tagen.

Besserung ist schon in Sicht

"Gegen 19 Uhr könnte sich die Wetterlage beruhigen", so Staeger. Grillen im Garten und ein Absacker unter freiem Himmel sind also durchaus möglich. Und für all diejenigen, die sich in weiser Voraussicht einen Brückentag genommen haben, gibt es sowieso gute Nachrichten.

Die kurze kühle Phase ist am Freitag schon wieder vorbei, schon am Wochenende steigt das Quecksilber wieder über die 25-Grad-Marke hinaus. Ein paar kleinere Wolken halten sich zwar hartnäckig, auch Gewitter können vorkommen. "Insgesamt ist der Sommer dann aber wieder zurück." 24 Stunden Pause am Feiertag sind aber auch genug.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 08.05.18, 19.15 Uhr