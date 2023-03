Keine Normalität in Sicht

Das Kfz-Gewerbe in Hessen erwartet im laufenden Jahr schwierige Geschäfte.

2022 habe zwar "endlich schwarze Zahlen gebracht", sagte Landesverbandspräsident Karpinski am Montag, Normalität sei für die Branche aber nicht in Sicht. Bei den Pkw-Neuzulassungen wird ein kleines Plus von "etwa 4%" auf 280.000 Erstzulassungen erwartet.