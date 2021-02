Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt

Die Commerzbank setzt nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr wie erwartet den Rotstift an: In den kommenden Jahren will der Frankfurter Konzern 10.000 Stellen abbauen. Hunderte Bankfilialen sollen schließen.

Die Coronakrise hat der Commerzbank ordentlich die Bilanz verhagelt. Ausbaden müssen die tiefroten Zahlen vorerst Kunden und Beschäftigte. Wie der Frankfurter MDax-Konzern am späten Mittwochabend mitteilte, segnete der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung den geplanten Sparkurs des Vorstandes ab.

Die Bank baut demnach bis ins Jahr 2024 weltweit 10.000 Vollzeitstellen ab und schließt in Deutschland 340 Filialen. "Die vom Vorstand vorgeschlagene Strategie wird vom Aufsichtsrat inhaltlich und fachlich mitgetragen und die Umsetzung konstruktiv begleitet", teilte die Bank mit.

Jeder dritte Arbeitsplatz betroffen

Die Eckpunkte der Pläne hatte die Commerzbank bereits am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. "Die neue Strategie schafft die Voraussetzung für eine nachhaltig profitable Commerzbank", sagte der neue Bankchef Manfred Knof. Der Vorstand werde nun eine "tiefgreifende Restrukturierung" sowie die umfassende Digitalisierung der Bank einleiten.

In Deutschland ist nach bisherigen Angaben jeder dritte Arbeitsplatz von den Kürzungen betroffen. Knof versicherte, das Management werde alles dafür tun, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Für eine frühestmögliche Klarheit werde angestrebt, bis zur Hauptversammlung am 5. Mai "die notwendigen Rahmenregelungen - Rahmen-Interessenausgleich und Rahmen-Sozialplan - mit dem Gesamtbetriebsrat abzuschließen", hieß es weiter.

Milliardenverlust im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr rutschte die Commerzbank wegen der Coronakrise weit in die Minuszone. Der Betriebsverlust summierte sich nach vorläufigen Zahlen auf 233 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2019. Unter dem Strich stand ein Verlust von knapp 2,9 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 585 Millionen Euro.

