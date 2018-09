100.000ster Fluggast in diesem Jahr

Eine Frau aus Baunatal hat für eine neue Bestmarke gesorgt: Sie war am Montag der 100.000 Fluggast in diesem Jahr am Flughafen in Kassel-Calden. Es wartet aber noch viel Arbeit auf die Verantwortlichen des Airports.

Auf eine Frau aus Baunatal, die mit Sundair nach Mallorca fliegen wollte, wartete am Montagmorgen eine Überraschung am Kassel Airport: Sie wurde von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) und dem Geschäftsführer des Flughafens, Lars Ernst, begrüßt und mit einem Fluggutschein beschenkt. Schäfer ist auch Aufsichtsratschef der Flughafen GmbH Kassel in Calden.

Grund für die Überraschung: Der Kassel Airport zählte in seiner fünfjährigen Geschichte zum ersten Mal mehr als 100.000 Passagiere in einem Jahr. Wie die Betreibergesellschaft berichtete, hatte die Baunatalerin diesen Rekord am frühen Morgen geknackt.

Mittelfristig 200.000 Passagiere pro Jahr angepeilt

"2018 ist für uns ein Rekordjahr", sagte Ernst. Mit dem 100.000. Passagier habe man "einen weiteren, wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Flughafens erreicht". 2017 zählte der Flughafen 70.000 Fluggäste, in diesem Jahr rechnet der Airport mit 120.000 Passagieren. Schäfer sagte, der Flughafen werde "als wichtiges Infrastrukturangebot für die Nordhessen und für die heimische Wirtschaft" angenommen.

Von ursprünglichen Prognosen, die einmal von 497.000 Passagieren im Jahr 2024 ausgingen, ist der Airport aber noch weit entfernt. 2017 machte der Airport rund sechs Millionen Euro Minus. Dennoch gab die schwarz-grüne Landesregierung dem defizitären Flughafen Ende 2017 nach einer Prüfung eine Bestandsgarantie. In dem Gutachten war die Rede von mittelfristig bis zu 200.000 Fluggästen pro Jahr und Steigerungen im Frachtverkehr.

Gemeinde Calden will Anteile loswerden

Trotz dieser Prognose: Für die Gemeinde Calden ist die finanzielle Belastung zu hoch, sie will ihre Anteile an dem Regionalflughafen loswerden. Am Mittag kommen die Gesellschafter des Kassel Airports zusammen, um über die Neuverteilung der Anteile zu beraten.

Die Verluste des defizitären Flughafens von jährlich rund sechs Millionen Euro müssen von den Gesellschaftern getragen werden. Neben Stadt und Kreis Kassel sowie dem Land Hessen ist die Gemeinde Calden mit einem Anteil von sechs Prozent der kleinste Gesellschafter.

Der finanzielle Druck ist nach Angaben von Bürgermeister Maik Mackewitz (parteilos) inzwischen so groß, dass die 7.500-Einwohner-Gemeinde um ihre Handlungsfähigkeit fürchtet. Ob sich die Gesellschafter auf eine Neuverteilung der Anteile oder eine andere Entlastung Caldens einigen können, ist noch offen.

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2018, 7.00 Uhr