Wieder Flugausfälle bei Ryanair: Die Billigairline streicht am Freitag 190 Flüge. Als Grund nennt das Unternehmen Streiks der Kabinencrews. Die Auswirkungen auf den Frankfurter Flughafen sind noch unklar.

Der irische Billigflieger Ryanair annulliert an diesem Freitag wegen Streiks in mehreren Ländern insgesamt 190 Flüge. Betroffen seien 30.000 von 450.000 Kunden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Als Gründe nannte das Unternehmen Streiks der Kabinencrews in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland.

Streikaufruf ist Verdi nicht bekannt

Zu Streiks aufgerufen sind laut Unternehmen Flugbegleiter in sechs europäischen Ländern: in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal. Die Gewerkschaft Verdi erklärte in Berlin allerdings, ein Streikaufruf für Deutschland sei ihr neu. Sie sitze gerade mit Ryanair in Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal. "Wir werden Mittwoch über den Stand berichten", sagte eine Sprecherin.

Warum nun Ryanair auch Streiks in Deutschland als Gründe für Flugstreichungen nennt, konnte die Gewerkschaft auf Anfrage des hr nicht erklären.

Auswirkungen auf Frankfurt: unklar

Wie bei den vergangenen Arbeitskämpfen der Flugbegleiter und auch Piloten, hat der irische Billigflieger nun bereits vorab mehrere Flüge gestrichen. Wie stark Deutschland und der Flughafen Frankfurt von den Streichungen betroffen sein wird, teilte die Airline nicht mit. Laut Internetseite des Flughafens sind regulär für Freitag 22 Starts und ebenso viele Landungen von Ryanair geplant.

Zuletzt hatten die deutschen Flugbegleiter und Piloten von Ryanair am 12. September für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Damals hatte Ryanair rund 150 Flüge in Deutschland vorsorglich gestrichen.

Gespräche mit mehreren Gewerkschaften in Europa

Seit einigen Monaten führt Ryanair mit mehreren Gewerkschaften in Europa Gespräche und Tarifverhandlungen. Dabei gab es auch schon erste Ergebnisse, etwa in Italien. In Deutschland zeigen sich die Gewerkschaften mit den Gesprächen bisher aber unzufrieden. Deswegen kam es bereits zu mehreren Streiks. Die Gewerkschaften kritisieren vor allem die Arbeitsbedingungen bei dem Billigflieger.

