Die Deutsche Bahn will in den kommenden Jahren rund 1,4 Milliarden Euro in Werke für die betriebsnahe Instandhaltung investieren.

Etwa 225 Mio Euro sollen dabei bis 2030 nach Frankfurt fließen, wie Personenverkehrsvorstand Berthold Huber sagte. Insgesamt betreffen die Pläne elf Standorte in Deutschland und der Schweiz. Den größten Anteil steckt die Bahn mit rund 400 Millionen Euro in ein komplett neues Instandhaltungswerk in Nürnberg. Man wolle in mehr und in neue Fahrzeuge investieren, sagte Huber. "Aber dann brauchen wir auch mehr Instandhaltungskapazitäten."