Textil-Notstand bei tausenden Reisenden: Weil am Frankfurter Flughafen die Gepäckförderanlage gestreikt hat, mussten sie ihren Urlaub ohne die mitgebrachten Kleider beginnen. Den Kofferberg arbeitet die Fraport nach und nach ab.

Ein technischer Defekt an der Gepäckförderanlage hat dazu geführt, dass rund 30.000 Koffer am Frankfurter Flughafen gestrandet sind. Die Maschine hatte am Samstagvormittag aus ungeklärter Ursache gestreikt und war erst am Abend wieder angelaufen. Das bestätigte ein Flughafensprecher dem hr am Sonntagabend. Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Den Kofferstau arbeitet der Airportbetreiber Fraport nun in Zusammenarbeit mit den Fluglinien nach und nach ab. Mehr als die Hälfte der Koffer und anderen Gepäckstücke hätten mittlerweile den Weg zu ihren Besitzern gefunden, sagte der Sprecher am späten Abend. Im Laufe des Montags sollten Reisende und Reisegepäck wieder glücklich vereint sein.

Gepäck bleibt zum Ferienstart liegen

Der technische Defekt erwischte den Flughafen zur Unzeit: Nach Angaben der Bild-Zeitung wurden am Samstag, dem ersten Ferientag, rund 240.000 Passagiere abgefertigt.

Die Laune war nicht nur bei zahlreichenden Passagieren dahin. Auch bei der größten Airline herrschte dicke Luft. "Für die Passagiere wirkt es so, als wäre die Lufthansa für die Misere verantwortlich", sagte eine Sprecherin der Zeitung.

