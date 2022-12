Eine deutliche Zunahme von Bioabfällen hat die Menge der Haushaltsabfälle in Hessen steigen lassen.

Insgesamt fielen 2021 durchschnittlich 464 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Person an - also fünf Kilogramm mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt nahmen die Haushaltsabfälle demnach um 32.100 Tonnen zu. Das höhere Bioabfallaufkommen führen die Statistiker auch auf das Wetter zurück: Wegen mehr Niederschlägen wuchsen die Pflanzen stärker, sodass 13 Prozent mehr Grünschnitt anfiel.