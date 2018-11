Weinreben am Rauenthaler Nonnenberg im Rheingau

Der trockene und heiße Sommer hat Hessens Winzern eine Rekordernte beschert. Über 50 Prozent betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahr, besonders der 2018er Riesling boomte.

Während vielen Bauern der trockene Sommer schwer zu schaffen gemacht hat, war 2018 für Hessens Winzer ein besonders erfolgreiches Jahr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat die Weinernte im Rheingau und an der Bergstraße 300.000 Hektoliter ergeben. Das entspricht gut 40 Millionen 0,75-Liter-Flaschen.

Die mit Abstand wichtigste Rebsorte in Hessen ist der Riesling. Allein hier wurden in diesem Jahr 235.000 Hektoliter eingefahren - ein Plus von 55 Prozent gegenüber 2017. Auf Platz zwei folgt der Spätburgunder, der dieses Jahr rund 38.000 Hektoliter einbrachte - 47 Prozent mehr als im Vorjahr.

Hessen über Bundesdurchschnitt

Insgesamt haben die hessischen Winzer ein Plus von über 50 Prozent verbucht. Damit ist die Weinernte in Hessen noch besser ausgefallen als der Bundesdurchschnitt mit einem Anstieg von 46 Prozent.

Bundesweit war es die beste Weinernte seit 1999, in Hessen die beste seit zehn Jahren. Das gute Ergebnis lag zwar vor allem am warmen und trockenen Wetter. Allerdings war 2017 auch ein vergleichsweise schlechtes Jahr, da es spät noch einmal Frost gab.

Besonders gute Qualität

Laut Deutschem Weininstitut (DWI) ist nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität des Weins außerordentlich. 2018 werde als absoluter Ausnahmejahrgang in die Geschichte eingehen, hatte das DWI Anfang Oktober mitgeteilt. Verbraucher könnten sich auf "fruchtige Weißweine und farbkräftige, vollmundige Rotweine" freuen.