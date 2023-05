Im Fernverkehr der Bahn wird ab Sonntagabend nichts mehr gehen. Die Gewerkschaft EVG hat zu einem 50 Stunden langen Warnstreik aufgerufen. Auch der Regionalverkehr dürfte bis Dienstagabend weitgehend ausfallen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält an ihrem geplanten 50-Stunden-Warnstreik auf der Schiene ab Sonntagabend fest. Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Damit sind die Beschäftigten weiterhin aufgerufen, von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, die Arbeit niederzulegen und so den Betrieb im Fern-, Regional- und Güterverkehr lahmzulegen. Betroffen sind die Deutsche Bahn sowie weitere Verkehrsunternehmen.

Die EVG rechnet nach eigenen Angaben mit "massiven Auswirkungen". Verhandlungsführer Kristian Loroch sagte, vor allem im Cargo-Bereich werde der lange Ausstand spürbare Folgen und damit auch wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstag mitgeteilt, der Fernverkehr werde während des Warnstreiks vollständig eingestellt. Auch der Nahverkehr werde in dieser Zeit im ganzen Land stark beeinträchtigt sein, hieß es.

U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gab an , dass in seinem Gebiet die meisten Regional- und S-Bahn-Linien ausfallen werden. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sollen planmäßig fahren.

Die lokale Nahverkehrsgesellschaft traffiQ teilte mit, zwar könnten U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse die S-Bahnen und Regionalbahnen nicht ersetzen, "im dichten Frankfurter Nahverkehrsnetz aber sicherlich in vielen Fällen eine Alternative sein – auch wenn die Wege vielleicht ein wenig weiter sind und die Fahrt ein paar Minuten länger dauert".

Deutsche Bahn bezeichnet Streik als "irrsinnig"

Die EVG will mit dem bundesweiten Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnbetrieben erhöhen. "Die Geduld der Beschäftigten ist jetzt wirklich zu Ende", sagte die EVG-Tarifverantwortliche Cosima Ingenschay. "Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt."

Martin Seiler, Personalvorstand bei der Deutschen Bahn, sagte: "Dieser irrsinnige Streik ist völlig grundlos und restlos überzogen." Statt Kompromisse zu suchen, wolle die EVG das Land "unglaubliche 50 Stunden lahmlegen". Das sei ein Vollstreik ohne Urabstimmung und Millionen Reisende seien davon betroffen.

Keine weitere Verlängerung der Ticketnutzung

Fahrgäste, die ihre geplante Reise wegen des Streiks verschieben möchten, können ihr bis einschließlich an diesem Donnerstag gebuchtes Ticket im Fern- und Nahverkehr ab sofort bis einschließlich Sonntag flexibel nutzen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Eine etwaige Zugbindung besteht nicht mehr, Platzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Für sogenannte City-Tickets am Abfahrts- oder Zielort gilt diese Kulanzregelung allerdings nicht.

Eine Verlängerung der flexiblen Ticketnutzung auf den Zeitraum nach dem Streik sei allerdings wegen der bereits starken Auslastung der Züge aufgrund des Feiertages an Himmelfahrt am kommenden Donnerstag nicht möglich, hieß es zudem.

Alternativ können Fahrgäste demnach aber gemäß den geltenden Fahrgastrechten auch von ihrer geplanten Reise zurücktreten und sich den Fahrpreis für bereits gebuchte Tickets erstatten lassen.

EVG fordert mindestens 650 Euro mehr Geld

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm.

Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr.

Der Gewerkschaft geht es nach eigenen Angaben vor allem um die Bedingung, einen gesetzlichen Mindestlohn als Grundlage für dann darauf aufbauende Lohnerhöhungen zu erzielen. Die

EVG fordert außerdem mindestens 650 Euro mehr Geld für die Beschäftigten als soziale Komponente. Die bislang von der Bahn vorgelegten Angebote wies die EVG als unzureichend zurück.