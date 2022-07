Die Lufthansa streicht wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch nahezu das komplette Flugprogramm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München. In Frankfurt betrifft das 92.000 Passagiere und fast 700 Flüge - und die ersten schon am Dienstag.

Der Warnstreik des Bodenpersonals wird an diesem Mittwoch im Flugplan der Lufthansa zu massiven Auswirkungen führen. Das hat die Lufthansa am Dienstag mitgeteilt. Demnach werden in Frankfurt 678 Flüge gestrichen, der Großteil davon am Mittwoch. Doch auch am Dienstag fallen schon einzelne Verbindungen aus: 32 Flieger werden nicht abheben.

Rund 92.000 Reisende sind laut Lufthansa betroffen. Sie sollen umgehend informiert werden und "nach Möglichkeit" auf andere Flüge umgebucht werden. Die verfügbaren Kapazitäten seien allerdings sehr begrenzt.

Auch nach Mittwoch rechnet Lufthansa noch mit Auswirkungen des Streiks. "Mit Blick auf das kommende Wochenende, den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, arbeitet Lufthansa mit Hochdruck daran, den Flugbetrieb wieder so schnell wie möglich zu normalisieren." Dennoch könne es auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen und Verspätungen kommen.

Verdi ruft Bodenpersonal zu Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Mittwoch rund 20.000 Lufthansa-Beschäftigte des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Er soll am Morgen um 3.45 Uhr beginnen und am Donnerstag um 6 Uhr enden. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Auch der Check-In ist betroffen.

Verdi rechnet mit hoher Beteiligung

Hintergrund des Streikaufrufs sind die laufenden Tarifverhandlungen. In der zweiten Verhandlungsrunde hatte die Lufthansa Mitte Juli ein Angebot vorgelegt, das Verdi als "unzureichend" kritisiert hatten. Man wolle daher den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, in der nächsten Verhandlungsrunde Anfang August "ein deutlich verbessertes, abschlussfähiges Angebot" vorzulegen.

Verdi-Streikleiter Marvin Raschinsky sagte am Dienstag, er rechne mit einer sehr hohen Beteiligung. Das habe sich gezeigt, als der Arbeitgeber in den einzelnen Abteilungen versucht habe, die Einsatzbereitschaft abzuprüfen. Er erwarte zudem Auswirkungen auf Fluggesellschaften außerhalb der Lufthansa, da die bestreikten Einheiten auch Dienstleistungen für andere verrichteten.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann kritisierte den Streikaufruf und das Timing. "Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richtet enorme Schäden an", sagte er am Dienstag. Das betreffe vor allem die Fluggäste in der Hauptreisezeit. "Und es belastet unsere Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs zusätzlich stark."

