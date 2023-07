Autofahrer müssen derzeit Umwege auf der A3 am Offenbacher Kreuz einplanen. Die Autobahn ist für einen geplanten Brückenabriss voll gesperrt. Gesperrt ist auch die A67 am Darmstädter Kreuz in Richtung Frankfurt.

Die Vorbereitungen für den Brückenabriss am Offenbacher Kreuz begannen bereits vergangenes Wochenende. An diesem Wochenende nun soll die über 50 Jahre alte Brücke über der A3 abgerissen werden, für die schon ein Ersatz gebaut wurde.

Für den Abriss ist die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung in Richtung Frankfurt begann am Samstag um 17 Uhr, in Richtung Würzburg erst nach 21 Uhr. Am Sonntag soll die Autobahn wieder freigegeben werden. Wegen Verzögerungen bei den Abrissarbeiten war der genaue Zeitpunkt für das Ende der Sperrung laut Verkehrszentrale Deutschland am Samstagabend noch nicht absehbar.

Umleitungen sind nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH West des Bundes eingerichtet. Das Offenbacher Kreuz verbindet die A3 (Frankfurt - Würzburg) und A661 (Bad Homburg - Offenbach).

Teilsperrung am Darmstädter Kreuz

Auch am Darmstädter Kreuz kommt es an diesem Wochenende wegen Bauarbeiten noch zu Behinderungen. So ist die A67 in Richtung Frankfurt seit Sonntagmittag gesperrt. Die Teilsperrung dauert voraussichtlich bis Montag 3 Uhr. Der Verkehr wird umgeleitet.

Richtung Mannheim und Basel waren die A67 und die A5 am Darmstädter Kreuz am vergangenen Wochenende gesperrt. Bei den Arbeiten am Darmstädter Kreuz werden Trag- und Schutzgerüste am fertiggestellten Betonüberbau am Brückenneubau Nordrampe abgebaut. Gleichzeitig werden Arbeiten zum Korrosionsschutz am sogenannten Zentralbauwerk Nord, einer der Brücken des Autobahnkreuzes, vorgenommen.