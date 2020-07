Der Ausbau der Autobahn 44 bei Kassel steht vor dem nächsten Schritt.

"Wir sind so weit, dass wir in diesem Jahr mit dem Planfeststellungsverfahren beginnen können", sagte ein Sprecher von Hessen Mobil am Montag. Das Verwaltungsverfahren ist nötig, um Baurecht zu schaffen. Allerdings muss das Bundesverkehrsministerium noch grünes Licht geben. Die A44 in Nordhessen soll die A7 bei Kassel mit der A4 bei Herleshausen-Wommen verbinden. Allerdings kommt es bei einem Teilstück seit Jahren zu Verzögerungen.