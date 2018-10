A44 wird am Wochenende für eine Nacht gesperrt

Autofahrer müssen sich am Wochenende in Nordhessen auf Behinderungen einstellen. Die A44 bei Kassel wird in der Nacht zu Sonntag Richtung Osten wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

Auf der A44 ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel-West betroffen, sagte ein Sprecher der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil. Dort gibt es in der Nacht zum Sonntag eine Vollsperrung.

Anlass ist laut Hessen Mobil eine dringend erforderliche Instandsetzung der Fahrbahn im Bereich einer Brückenbaustelle. Die Arbeiten könnten aus Sicherheitsgründen nicht bei fließendem Verkehr stattfinden. Die Sperrung wird Samstag ab 22.30 Uhr eingerichtet und soll am Sonntag um 6.30 Uhr enden.

Umleitung eingerichtet

Eine Umleitung wird eingerichtet: Während der Sperrung wird der Verkehr aus Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe über die ausgewiesene Bedarfsumleitung U79 über die L 3215, die L 3218, die L 3219 und die L 3473 bis zur Anschlussstelle Baunatal-Mitte und von dort über die A49 bis zum Westkreuz-Kassel und weiter auf die A44 umgeleitet.

Für Verkehrsteilnehmer, die die A44 in Fahrtrichtung Dortmund nutzen, wird es keine Einschränkungen geben.