zum Artikel SPD legt Gesetzentwurf vor : Land soll Anliegern Beiträge für Straßenbau ganz ersparen

Wenn Kommunen Straßen bauen oder sanieren, bitten sie meist die Anwohner zur Kasse - mit teils horrenden Beträgen. Die SPD will, dass in Zukunft allein das Land zahlt. Was CDU und FDP ablehnen, wertet die Linke als spätes Erwachen. [mehr]