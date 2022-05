Die A49 wird von Dienstagabend bis Mittwochfrüh zwischen den Anschlussstellen Baunatal-Mitte und -Süd in Richtung Süden voll gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH am Montag in Kassel mitteilte, soll in diesem Bereich die Überleitung der Richtungsfahrbahnen über die L3316 umgebaut werden.