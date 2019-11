A5 bei Frankfurt am Wochenende komplett gesperrt

Auf der A5 bei Frankfurt gibt es am Wochenende kein Durchkommen: Die Autobahn wird zwischen dem Nordwestkreuz und dem Bad Homburger Kreuz voll gesperrt.

Audiobeitrag Audio A5-Sperrung am Wochenende [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Wegen Bauarbeiten wird eine der am meisten befahrenen Autobahnen in Hessen am Wochenende komplett gesperrt. Die A5 zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz ist für Autofahrer von Samstagabend bis Sonntag tabu. Dort soll eine Brücke abgerissen werden, die direkt über die A5 führt.

Die Vollsperrung beginnt am Samstag um 18 Uhr. Wie Hessen Mobil mitteilte, soll ein Großteil der Arbeiten nachts ausgeführt werden. So könne die Strecke voraussichtlich am Sonntagmittag um 12 Uhr wieder freigegeben.

Zwei Umleitungen empfohlen

Hessen Mobil empfiehlt eine weiträumige Umfahrung über die A3 und A45 oder eine kleinere über die A661. Bild © hr

Für die Dauer der Vollsperrung hat Hessen Mobil zwei Umleitungsstrecken eingerichtet. Weiträumig kann die Sperrung über die A3, die A45 und das Gambacher Kreuz umfahren werden. Die kurze Umleitung führt von der A3 über das Offenbacher Kreuz auf die A661.

Sendung: hr-iNFO, 15.11.2019, 7 Uhr