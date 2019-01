Der Verkehrsengpass an A66 und A671 rund um die marode Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden soll vermindert werden. Unter anderem werden ein Verzögerungsstreifen verlängert und zusätzliche Fahrstreifen geschaffen.

Neue Regelungen für die Auf- und Abfahrten an den Autobahnen A66 und A671 sollen die Staus rund um die marode Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden mindern. Wie Hessen Mobil am Montag mitteilte, wird unter anderem der Verzögerungsstreifen auf der A66 beim Abbiegen in Richtung Schiersteiner Brücke nach Mainz verlängert.

Die Bundesstraße 455 bekommt an der Anschlussstelle Mainz-Kastel der A671 in Richtung Süden einen zusätzlichen Fahrstreifen. Ebenfalls mit einem zusätzlichen Fahrstreifen können sich Autofahrer künftig am Mainspitz-Dreieck von der A671 aus auf die A60 (Mainzer Ring) einfädeln.

Hinweistafeln sollen Autofahrer leiten

Mit den neuen Regeln sollen die großräumigen Umleitungsstrecken, etwa vom Rheingau in Richtung Frankfurt, leistungsfähiger werden, wie Hessen Mobil erklärte. Mit rund einem Dutzend beweglicher Hinweistafeln würden Autofahrer auf die möglichen Umfahrungen aufmerksam gemacht.

Bei Bauarbeiten an der Salzbachtalbrücke waren dermaßen schwere Fehler gemacht worden, dass die Zahl der Fahrstreifen aus Sicherheitsgründen von drei auf zwei reduziert wurde. Dies hatte vor rund einer Woche die ohnehin angespannte Verkehrssituation weiter verschärft.

Verkehrsdezernent: "Viele weichen dem Nadelöhr aus"

Zahlreiche Pendler hatten sich zuletzt Schleichwege abseits der Autobahn gesucht. "Wir haben jetzt sehr viel mehr Verkehr im städtischen Netz", sagte Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) dem hr.

"Es gibt viele, die diesem Nadelöhr ausweichen, und durch die Stadt Wiesbaden fahren." Betroffen seien vor allem die Stadtteile Schierstein, Biebrich, Amöneburg und die Innenstadt. Um die Stadt zu entlasten, sperrte die Polizei zeitweise Autobahnzubringer.

Hessen Mobil empfahl weiträumige Umleitungen über die A60, A67, A3 und die A671. Diese führen teilweise auf die andere Rheinseite und durch Rheinland-Pfalz.

Umleitungsempfehlung in Fahrtrichtung Rüdesheim Bild © Hessen Mobil

Sendung: hr-iNFO, 28.01.2019, 13.00 Uhr