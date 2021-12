A67 am Wochenende gesperrt

Verkehr A67 am Wochenende gesperrt

Wegen Brückenbauarbeiten wird die A67 am Wochenende am Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt.

Von Freitag um 22 Uhr bis Samstag um 15 Uhr werde die Fahrtrichtung Mannheim nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH am Montag mit. Von 8 Uhr am Samstag bis 5 Uhr am Sonntag werde die Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.