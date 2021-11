Rund um Gernsheim in Südhessen müssen sich Autofahrer in den kommenden Monaten auf weite Wege einstellen: Eine viel befahrene Verbindungsstraße zur A67 wird für Bauarbeiten gesperrt.

In vier Bauabschnitten soll die Landstraße L3112, die von Gernsheim (Groß-Gerau) zur A67 führt und über die auch viel Lkw-Verkehr rollt, komplett erneuert werden. Denn die Fahrbahn hat Risse und Unebenheiten und ist an vielen Stellen geflickt.

Für Autofahrer heißt das ab Freitagabend 19 Uhr: Geduld mitbringen. Für die nächsten sieben Monate brauchen sie zwischen Gernsheim und Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) mindestens doppelt so lang. Und der Weg zwischen Gernsheim und der A67 wird ziemlich umständlich.

Anschlussstelle nur/nach von Hähnlein befahrbar

Nach Angaben einer Sprecherin von Hessen Mobil ist am Wochenende zunächst die Anschlussstelle Gernsheim auf der A67 in beide Richtungen gesperrt. Ab Montagfrüh 5 Uhr können Autofahrer zumindest aus Alsbach-Hähnlein kommend wieder die Anschlussstelle in beide Richtungen befahren.

Aus und in Richtung Gernsheim ist alledings weiter Geduld gefragt. Weil die Verbindungsstrecke zur A67 aufgrund der Bauarbeiten gesperrt ist, ist die Anschlussstelle von und nach Gernsheim bis Ende Mai nicht erreichbar.

Von/nach Gernsheim nur über Umleitung

Für die Zeit wird deshalb eine Umleitung zwischen Gernsheim und Alsbach-Hähnlein eingerichtet. Das Problem: Statt der bisherigen neun Kilometer ist die Strecke nun 15 Kilometer lang. Die Umleitung von der A67 erfolgt über die benachbarten Anschlussstellen Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) und Lorsch (Bergstraße).

Neben der Fahrbahn wird auch ein Abschnitt des Radwegs entlang der L3112 bis zur Anschlussstelle Gernsheim erneuert. Die Kosten der gesamten Maßnahme belaufen sich laut Hessen Mobil auf rund 3,5 Millionen Euro und werden vom Land Hessen getragen.

Hinweis: In einer früheren Version stand, dass die Anschlussstelle Gernsheim in Richtung Mannheim bis Ende Mai 2022 gesperrt sei. Dies ist so nicht richtig. Wir haben den Text entsprechend korrigiert.