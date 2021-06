Die Aareal Bank hat einen neuen Vorstandschef gefunden.

Der frühere Commerzbank-Vorstand Jochen Klösges (56) tritt voraussichtlich am 15. September die Nachfolge des erkrankten Hermann Merkens an, wie der Immobilienfinanzierer am Dienstag mitteilte. Merkens war Ende April wegen einer Erkrankung ausgeschieden. Bis zu Klösges' Antritt sollen weiterhin die Vorstände Heß und Ortmanns die Geschäfte führen.