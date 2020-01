Vom kommenden Jahr an könnte nach Einschätzung des Landesverbandes Windenergie die Zahl der Windräder in Hessen erstmals seit Jahren sinken.

Denn Ende 2020 läuft die staatliche Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für 213 Windräder aus. Nicht rentable Anlagen würden dann abgebaut oder durch moderne Windräder ersetzt, so der Verband am Freitag in Wiesbaden.