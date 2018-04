Fast 10.000 Vollzeitstellen sollen bei der Commerzbank in den kommenden Jahren wegfallen. Vielen Mitarbeitern bietet das Unternehmen Abfindungen an. Doch dieses Angebot finden manche moralisch fragwürdig.

Das Abfindungsprogramm "56plus" hat es in sich. Die Commerzbank richtet sich damit speziell an ältere Mitarbeiter, ab 56 Jahren aufwärts. Zur dieser Gruppe zählt Thorsten Müller, seinen echten Namen will er nicht genannt haben. Der Banker arbeitet seit über 15 Jahren in der IT-Abteilung der Commerzbank. Die Bank will nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren unternehmensweit rund 10.000 Vollzeitstellen abbauen.

Das Programm "56plus" interessierte Müller: Die Bank freiwillig verlassen, eine Abfindung kassieren, um die Zeit bis zum frühestmöglichen Renteneintritt zu überbrücken – das alles konnte er sich zunächst gut vorstellen.

Bank: Arbeitslosengeld soll Teil der Abfindung sein

Bei genauerem Hinsehen wurde Müller jedoch stutzig. Bei der in Aussicht gestellten Abfindungssumme sei es nicht nur um Geld der Bank gegangen, sondern auch um Arbeitslosengeld vom Staat. Denn offenbar wendet die Bank einen fragwürdigen Kniff an: Wie das Handelsblatt berichtet , bietet sie Mitarbeitern vertraglich eine bestimmte Abfindungssumme. Doch in dem Vertrag stehe auch drin, dass von der Summe das abgezogen werde, was die Mitarbeiter an Arbeitslosengeld bekämen: schätzungsweise bis zu 50.000 Euro. "Ich finde es unmoralisch, dass die Bank sich so auf Kosten der Allgemeinheit gesund strukturiert“, sagt Müller.

Bank hält das Programm für "rechtskonform"

Nach Angaben eines Commerzbank-Sprechers wurde das Programm der Bundesagentur für Arbeit vorgestellt und für "rechtskonform" befunden. Rechtlich zulässig sei die Vorgehensweise, meint auch der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Wedde. Aber er hält das Angebot "56plus" für moralisch bedenklich: "Dass private Arbeitgeber staatliche Leistungen einkalkulieren, die eigentlich nur den Arbeitnehmern zustehen, dass man das also direkt in Verträge einbezieht, damit überschreitet die Commerzbank eine Grenze."

Risiken und Nebenwirkungen für die Mitarbeiter

Beraten wird die Bank dabei von der Firma Bertschat und Hundertmark aus Bad Nauheim, die auch mit anderen Banken in Deutschland zusammenarbeitet. Die Firma wirbt auf ihrer Webseite für einen konfliktfreien Personalabbau.

Dabei birgt das Programm "56 Plus" für die betroffenen Mitarbeiter durchaus Risiken. Denn wer die Bank freiwillig verlässt, bekommt das Arbeitslosengeld womöglich nicht sofort. Er kann für die Leistungen der Arbeitsagentur erst einmal gesperrt werden, im schlimmsten Fall ein Jahr lang.

Arbeitsagentur versucht, die Banker in neue Jobs zu vermitteln

Auch wer denkt, dass er mit Abfindung und Arbeitslosengelddirekt in den Vorruhestand geht, täuscht sich, betont Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. "Sobald er Arbeitslosengeld beansprucht, stellt er sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung." Dann werde man versuchen, für ihn eine angemessene Beschäftigung zu finden. Gemütlich zurücklehnen können sich die Banker dann wohl kaum. Und auch ain Bank-Sprecher betont, dass "56plus" nicht als Vorruhestandsregel gedacht ist.

Commerzbank-Mitarbeiter Thorsten Müller hat sich das alles gut überlegt und sich schließlich gegen das Ausstiegsangebot "56plus" seines Arbeitgebers entschieden. Er nimmt nun ein Angebot wahr, bei dem er nicht auf Leistungen des Staates angewiesen ist.