Bauernverbände in Hessen und Rheinland-Pfalz berichten über Absatzprobleme bei Erdbeeren in diesem Jahr.

Nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes sind die Produktionskosten hoch, die Bereitschaft der Kunden, einen angemessenen Preis zu zahlen aber niedrig. Die Angebote im Einzelhandel seien "nicht kostendeckend".

Günstigere Erdbeeren aus Spanien und eine verspätete Saison in den Niederlanden verschärften die Situation. Am besten laufe das Geschäft noch an den Verkaufsständen der Bauern direkt.