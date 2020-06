Abwasser in Frankfurt und Hanau günstig

Frankfurt und Hanau zählen einem Vergleich zufolge zu den zehn deutschen Städten mit den günstigsten Abwassertarifen.

Die Rangliste führt Worms an, dahinter folgen Ludwigsburg, Karlsruhe und Hanau, wie der Eigentümerverband Haus und Grund am Donnerstag in Berlin mitteilte. Frankfurt liegt auf Platz sechs.