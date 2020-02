Die Straßentunnel in Hessen sind laut ADAC in einem guten Zustand.

"Die Tunnel sind baulich top", sagte ADAC-Verkehrsexperte Herda in Wiesbaden. Insgesamt gibt es nach Angaben des Verkehrsministeriums 16 Straßentunnel in Hessen, die längsten sind der Neuhofer Tunnel auf der A66 im Kreis Fulda, der Küchener Tunnel auf der A44 im Werra-Meißner-Kreis und der Lohbergtunnel auf der B426 im Kreis Darmstadt-Dieburg. In allen längeren Tunneln in Hessen helfen visuelle Leitsysteme dabei, sich im Notfall selbst retten zu können.