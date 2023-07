Angesichts der Sommerferien in allen Bundesländern und der zweiten Reisewelle aus Hessen warnt der ADAC vor Staus am Wochenende.

Reisende erwarte "eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison", teilte der Automobilklub am Dienstag mit. Als letzte Bundesländer starten Bayern und Baden-Württemberg am kommenden Wochenende in die Ferien. Der ADAC empfahl, am Dienstag oder Donnerstag zu fahren. Wegen der vielen Reisenden erwartet der ADAC deutlich mehr Pannen. Betroffen seien beliebte Autobahnen in Richtung Norden und Süden.