In den ersten drei Monaten der ADAC-Pannenhilfe für Fahrräder oder Pedelecs haben die Pannenhelfer in Hessen 200 Einsätze gezählt.

In 95 Prozent aller Fälle habe man auch helfen können, sagte ein Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen am Mittwoch in Darmstadt. Hauptursache für den Hilferuf seien platte Reifen. Das mache drei Viertel aller Einsätze aus.