Der ADAC Hessen-Thüringen erwartet an Ostern deutlich weniger Verkehr als in den vergangenen Jahren.

Lediglich am Gründonnerstag und dem Ostermontag könne es auf Hessens Straßen voll werden, teilte der Autofahrerclub am Dienstag in Frankfurt mit. An beiden Tagen seien wahrscheinlich Pendler unterwegs nach Hause.